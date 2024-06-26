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        Muhtar, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:35
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        Muhtar, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti
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        ÇORUM’un Alaca ilçesinde Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti.

        İlçeye 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün Muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi. Muhtar Gül, “Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz. İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık” diyerek tepki gösterdi. Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.

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        Galeri

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