Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 76 yaşındaki kadını dolandırdı; o anlar kamerada

ÇORUM'dakendisini jandarma olarak tanıtan ve 76 yaşındaki kadını dolandıran H.K. (34), polis ekiplerince yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. Z.M. adlı kadını telefonla arayan H.K., kendisini jandarma personeli olarak tanıttıktan sonra, o sıra evde olmayan kocasının tutuklandığını söyleyerek, evdeki ziynet eşyaları ile paraları kendilerine vermesini istedi. Z.M., evine gelen H.K.'ya 4 bilezik, 2 küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti. Z.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, H.K.'yı Çorum'dan kaçmak üzereyken otogarda yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ve 2 adet altın küpe ele geçirildi. Şüphelinin kuyumcuya gitmesi ve yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.