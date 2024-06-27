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        Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 76 yaşındaki kadını dolandırdı; o anlar kamerada

         ÇORUM'dakendisini jandarma olarak tanıtan ve 76 yaşındaki kadını dolandıran H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:55
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        Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 76 yaşındaki kadını dolandırdı; o anlar kamerada
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         ÇORUM'dakendisini jandarma olarak tanıtan ve 76 yaşındaki kadını dolandıran H.K. (34), polis ekiplerince yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, bugün Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. Z.M. adlı kadını telefonla arayan H.K., kendisini jandarma personeli olarak tanıttıktan sonra, o sıra evde olmayan kocasının tutuklandığını söyleyerek, evdeki ziynet eşyaları ile paraları kendilerine vermesini istedi. Z.M., evine gelen H.K.'ya 4 bilezik, 2 küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti. Z.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, H.K.'yı Çorum'dan kaçmak üzereyken otogarda yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ve 2 adet altın küpe ele geçirildi. Şüphelinin kuyumcuya gitmesi ve yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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