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        Çorum'da anız yangını köydeki evlere sıçramadan söndürüldü

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde kuruyan otları temizlemek için yakılan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:55
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        Çorum'da anız yangını köydeki evlere sıçramadan söndürüldü
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        ÇORUM’un Alaca ilçesinde kuruyan otları temizlemek için yakılan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler köydeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, Alaca ilçesine bağlı Kuzukışla köyü yakınında çıktı. Yaşar Çakır’ın bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki ekili araziye sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını köydeki evlere sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yanan bölge drone ile görüntülendi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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