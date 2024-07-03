Çorum'da anız yangını köydeki evlere sıçramadan söndürüldü

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Kuzukışla köyü yakınında çıktı. Yaşar Çakır’ın bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki ekili araziye sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını köydeki evlere sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yanan bölge drone ile görüntülendi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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