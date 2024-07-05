Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sağanak ve dolu; araçlar yolda kaldı, ağaçlar devrildi

        ÇORUM'da etkili sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar yollarda kaldı, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da sağanak ve dolu; araçlar yolda kaldı, ağaçlar devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da etkili sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar yollarda kaldı, ağaçlar devrildi.

        ​Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Dolu ile birlikte etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif parkı yanındaki kavşakta sel suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

        İpek taksi kavşağında da ise yolun çökmesi nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Kent merkezinde dolu, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, tıkanma noktalardaki rögarları açmak için çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada yangın çıktı
        Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada yangın çıktı
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da anız yangınında yaralanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
        Çorum'da anız yangınında yaralanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Halı saha maçında kalp krizinden öldü
        Halı saha maçında kalp krizinden öldü
        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu
        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu