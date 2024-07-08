Çorum'da 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ÇORUM’da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde 23 Nisan Kavşağı’nda meydana geldi. Alparslan Ö. yönetimindeki 19 TN 431 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Sedat Ş. yönetimindeki 06 CUC 321 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, otobüste ve hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.