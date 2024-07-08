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        Çorum'da 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ÇORUM'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:00
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        Çorum'da 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        ÇORUM’da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde 23 Nisan Kavşağı’nda meydana geldi. Alparslan Ö. yönetimindeki 19 TN 431 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Sedat Ş. yönetimindeki 06 CUC 321 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, otobüste ve hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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