Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kaza kamerada

        ÇORUM'da, motosikletli kurye Erkan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da, motosikletli kurye Erkan B. (26), yolun karşısına geçen Eymen K.'ye (15) çarptı. Eymen K.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kurye Erkan B. idaresindeki 19 HN 970 plakalı motosikletle, yaya geçidinde koşarak yolun karşısına geçen Eymen K.'ye çarptı. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eymen K., ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü kurye ise gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Hitit Üniversitesinde 7 yılda 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
        Hitit Üniversitesinde 7 yılda 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
        Alaca'da buğday hasadı başladı
        Alaca'da buğday hasadı başladı
        Çorum'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da Bölgesel Tarım Zirvesi yapıldı
        Çorum'da Bölgesel Tarım Zirvesi yapıldı
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çorum'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çorum'da konuştu: