Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil tarlaya devrildi; aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil tarlaya devrildi; aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Değirmendere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Muhammed Üsame Okutan (25) yönetimindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil, Alaca’dan Sungurlu ilçesi yönüne seyir halindeyken Değirmendere kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. Sürücü Muhammed Üsame Okutan ve annesi Zeynep Okutan (55) kaza yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyi Huzeyfe Okutan (27) ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!

        Benzer Haberler

        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüld...
        Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüld...
        Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı
        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı
        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı
        Çorum'da dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı