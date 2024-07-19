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        Çorum'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:55
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        Çorum'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        ÇORUM’un Alaca ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, dün akşam Özhan Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Can D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil tek şeritli yolda virajı alamayarak takla atıp, savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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