Çorum'da kaza: Rüveyda öldü, 3 yaralı

Kaza, dün akşam Özhan Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Can D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil tek şeritli yolda takla atıp, savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan Rüveyda Eryılmaz hayatını kaybetti, Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.