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        Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, akrabalar arasındaki silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:35
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        Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, akrabalar arasındaki silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Osmancık ilçesi Öbektaş köyünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Müslüm Ç. (32) ve Sadık Ç. (30) ile husumetli olduğu belirtilen amcası Hüseyin Çiçek (39) ve diğer amcasının oğlu S.Ç. (17) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık Ç., tabancayla ateş edip Hüseyin Çiçek ve S.Ç.'yi vurduktan sonra, Müslüm Ç. ile olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı S.Ç. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç., kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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