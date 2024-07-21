Sokakta yürürken başına taşla vuruldu; o anlar kamerada
ÇORUM'da sokak ortasında yürürken Mehmet A.
ÇORUM’da sokak ortasında yürürken Mehmet A.'nın (65) kafasına taşla vurduğu Sait Y. (70), yaralandı. Taşla saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Temmuz'da Merkez ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak’ta meydana geldi. Mehmet A., yolda yürüyen Sait Y.'nin arkasından sessizce yaklaşarak kafasına taşla vurdu. Aldığı darbe ile Sait Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet A. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sait Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Taşla vurma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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