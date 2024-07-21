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        Sokakta yürürken başına taşla vuruldu; o anlar kamerada

        ÇORUM'da sokak ortasında yürürken Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:20
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        Sokakta yürürken başına taşla vuruldu; o anlar kamerada
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        ÇORUM’da sokak ortasında yürürken Mehmet A.'nın (65) kafasına taşla vurduğu Sait Y. (70), yaralandı. Taşla saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 19 Temmuz'da Merkez ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak’ta meydana geldi. Mehmet A., yolda yürüyen Sait Y.'nin arkasından sessizce yaklaşarak kafasına taşla vurdu. Aldığı darbe ile Sait Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet A. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sait Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

        Taşla vurma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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