Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum- Samsun karayolunda aynı yerde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

        ÇORUM'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum- Samsun karayolunda aynı yerde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkisinde meydana geldi. Salih A.(42) idaresindeki 21 BG 802 plakalı TIR yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’ın kabininde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Şükrü A.(66), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        ANI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

        İki yaralının tedavisi ambulansta devam ettiği sırada aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşandı. Üç otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç. (49) ile Eymen E.Ç. (11) hafif şekilde yaralandı.

        Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir başka kaza yaşanmaması için trafik ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kaza yapan TIR ve diğer araçlar bir süre sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosikletliye 63 bin 959 lira ceza kesildi
        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosikletliye 63 bin 959 lira ceza kesildi
        Çorum-Samsun kara yolundaki iki kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum-Samsun kara yolundaki iki kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da yunus ekipleri, yunus polisi olmak isteyen Çınar'ı ziyaret etti
        Çorum'da yunus ekipleri, yunus polisi olmak isteyen Çınar'ı ziyaret etti
        Çorum'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Çorum'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Çorum Müftüsü Yıldırım İskilip'te incelemelerde bulundu
        Çorum Müftüsü Yıldırım İskilip'te incelemelerde bulundu
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı