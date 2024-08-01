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        Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇORUM'da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 08:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:30
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        Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇORUM’da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

        Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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