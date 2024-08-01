Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çorum'da parktaki kafede oturan Veysel Çağıl'ı (30) pompalı tüfekle öldüren, Samet Bozkafa'yı (34) da yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre; elinde tüfek ile parka gelip, müşterilerin arasından geçen kırmızı tişörtlü A.K., ateş açtıktan sonra geldiği yerden çıkarak uzaklaştı.

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