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        Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        GÖRÜNTÜLERORTAYA ÇIKTIÇorum'da parktaki kafede oturan Veysel Çağıl'ı (30) pompalı tüfekle öldüren, Samet Bozkafa'yı (34) da yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:15
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        Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        GÖRÜNTÜLERORTAYA ÇIKTI

        Çorum'da parktaki kafede oturan Veysel Çağıl'ı (30) pompalı tüfekle öldüren, Samet Bozkafa'yı (34) da yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre; elinde tüfek ile parka gelip, müşterilerin arasından geçen kırmızı tişörtlü A.K., ateş açtıktan sonra geldiği yerden çıkarak uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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