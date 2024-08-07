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        Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

        ÇORUM'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:55
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        Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı
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        ÇORUM'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Çelebi Yüksel, Karagelin mevkisinde bulunan bahçesine yakın noktada domuz sürücü ile karşılaştı. Domuzlardan birisi Yüksel'e saldırdı. Domuz saldırısından yaralı kurtulan Yüksel, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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