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        Çorum'da inşaattan düşen kalıp ustası öldü

        ÇORUM'da kalıp ustası Soner Aslan (38), çalıştığı inşaatta 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:15
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        Çorum'da inşaattan düşen kalıp ustası öldü
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        ÇORUM’da kalıp ustası Soner Aslan (38), çalıştığı inşaatta 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, mola sırasında birinci katta oturmak için tahta aldığı esnada dengesini kaybeden kalıp ustası Soner Aslan, 5 metre yükseklikten zemine düştü. Kalıp ustasının düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan usta, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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