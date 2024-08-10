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        Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

        ÇORUM'da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren Emre Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:56 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:00
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        Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu
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        ÇORUM'da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren Emre Ö. (32), iş yeri sahibi Necip K. (28) tarafından tabanca vurularak ağır yaralandı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi, Ekin Caddesi üzerinde bulunan tütün mamulleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Ö., elinde bıçakla Necip K.'ya ait iş yerine geldi. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Necip E., tabancayla Emre Ö.’ye iki el ateş etti. Karın bölgesine isabet eden mermilerle yaralanan Emre Ö. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emre Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Emre Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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