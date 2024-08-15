Otomobil ağaca çarptı; 2 ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Ali Esmer'in kontrolünü kaybettiği 35 AKM 573 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı otomobilden çıkardığı Şaban Bulcun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Esmer ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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