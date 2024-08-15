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        Cip, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

        ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:20
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        Cip, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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        ÇORUM’da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.(66), yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Derya K.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 KYR 915, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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