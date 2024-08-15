Cip, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.
ÇORUM’da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.(66), yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Derya K.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 KYR 915, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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