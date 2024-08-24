Çorum'da otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu- Çorum karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Erol Var (49) yönetimindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen Özgür Korkut'un kullandığı 19 KU 420 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nurten Var (44), Sümeyye D. (25) ve M.V. (13) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Çorum- Sungurlu karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ile trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.