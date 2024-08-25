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        Çorum'da tarım işçilerinin taşındığı kamyonet devrildi: 12 yaralı

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:35
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        Çorum'da tarım işçilerinin taşındığı kamyonet devrildi: 12 yaralı
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        ÇORUM'un İskilip ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum İskilip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, F.A.'nın kullandığı 23 ACN 55 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Aracın kasasındaki tarım işçileri, devrilen kamyonetten düştü. Kazada, 12 işçi, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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