Çorum FK - Sakaryaspor: 1-1

11'inci dakikada hakem Ayberk Demirbaş, VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. Sakaryaspor’un forveti Mustafa Pektemek’in Kerem Kalafat’a yaptığı hareketin kural dışı olduğunu belirleyen hakem, Mustafa Pektemek’e kırmızı kart gösterdi.

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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