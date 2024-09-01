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        Çorum FK - Sakaryaspor: 1-1

        STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi AydınÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:39 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:45
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        Çorum FK - Sakaryaspor: 1-1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi Aydın

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Tunahan Ergül), Verheydt, Mehdi (Dk. 46. Ahmethan Köse), Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 85 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 69 Avounou)

        SAKARYASPOR: Szumski - Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Dk. 60 Muhammed Hikmet Ertürk), Murat Cem Akpınar, Dos Santos (Dk. 71 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek, Emre Demir (Dk. 65 Zagre), Cebrail Karayel (Dk. 71 Engin Can Aksoy), Rodriguez, Salih Dursun

        KIRMIZI KART: Dk. 11 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

        GOLLER: Dk. 16 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+1 Landre (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Cebrail Karayel, Murat Cem Akpınar, Engin Can Aksoy (Sakaryaspor), Toure (Çorum FK)

        1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        11'inci dakikada hakem Ayberk Demirbaş, VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. Sakaryaspor’un forveti Mustafa Pektemek’in Kerem Kalafat’a yaptığı hareketin kural dışı olduğunu belirleyen hakem, Mustafa Pektemek’e kırmızı kart gösterdi.

        16'ncı dakikada Geraldo’nun hücuma çıkarken kaptırdığı topta Dos Santos sağ taraftan hareketlenerek ceza sahası yan çizgisinden topu altıpasa çıkardı. Emre Demir’in vuruşunda Zargo Toure’den sekerek yeniden Emre’ye çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

        90+1'inci dakika Avounou’nun ceza sahası sağ çaprazından yerden verdiği pasta Landre, altıpas önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi:1-1.

        Karşılaşmada başka gol almayınca maç 1-1 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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