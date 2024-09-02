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        Evi terk eden eşiyle görüşmek için 'Mahalleyi havaya uçururum' yazılı not bıraktı (2)

        'BENİMTEK DERDİM EŞİME KAVUŞMAKTI'Çorum'da, eşi evi terk edince bunalıma giren ve mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:25
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        Evi terk eden eşiyle görüşmek için 'Mahalleyi havaya uçururum' yazılı not bıraktı (2)
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        'BENİMTEK DERDİM EŞİME KAVUŞMAKTI'

        Çorum'da, eşi evi terk edince bunalıma giren ve mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza G.'nin evinde inceleme yapıldı. Bir çocuk babası Ali Rıza G.'nin aracına bomba değil, iki bidon dolusu benzin yerleştirdiği, pamuk ipi ile sarıp evinin balkonuna ipi uzattığı, ateşledikten sonra da arabasını havaya uçurmayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca evdeki doğal gazı açıp, tüm bidon ve pet şişeleri benzinle doldurup yatak odası dahil olmak üzere odalara benzin döktüğü tespit edildi. Yaklaşık üç saat süren ikna çabaları sonrası gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, böyle bir girişimde bulunmasının tek nedeninin eşine düşkünlüğünden kaynaklandığını söyleyerek, "Benim tek derdim çok sevdiğim eşime kavuşmak. Ben onsuz asla yaşayamam" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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