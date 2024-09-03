Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

ÇORUM'da, eşi evi terk edince bunalıma giren, aracına ve evin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp yine evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza Gülbahçe (68), tutuklandı. Gülbahçe, cezaevine götürülürken gazetecilere "Eşimin eve dönmesini istiyorum” dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile bir süredir ailevi sorunlar yaşadığını ve bunalıma girdiğini belirten Ali Rıza Gülbahçe, oturduğu 4 katlı binanın önünde park halindeki aracın camına, "Eşim 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Son defa eşimle telefonla görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz, araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" notunu bıraktı. Notu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekipleri, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi.