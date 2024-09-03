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        Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

        ÇORUM'da, eşi evi terk edince bunalıma giren, aracına ve evin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp yine evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza Gülbahçe (68), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:05
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        Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden şüpheli tutuklandı
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        ÇORUM'da, eşi evi terk edince bunalıma giren, aracına ve evin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp yine evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza Gülbahçe (68), tutuklandı. Gülbahçe, cezaevine götürülürken gazetecilere "Eşimin eve dönmesini istiyorum” dedi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile bir süredir ailevi sorunlar yaşadığını ve bunalıma girdiğini belirten Ali Rıza Gülbahçe, oturduğu 4 katlı binanın önünde park halindeki aracın camına, "Eşim 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Son defa eşimle telefonla görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz, araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" notunu bıraktı. Notu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekipleri, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi.

        SOKAK YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

        Otomobilin çevresi ve binanın bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahallenin doğal gazı kesilerek bina tahliye edildi. Ekipler, Ali Rıza Gülbahçe’yi, 3 saat sonra ikna ederek gözaltına aldı.

        50 YILDIR EVLİYİZ EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

        Dün geceyi Emniyet Müdürlüğünde geçiren Gülbahçe, sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Önce Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülbahçe, “Eşimle 50 yıldır evliyim ve onu çok seviyorum. Daha önce eşim evi terk edip gittiği içinde kayıp ilanında bulundum. Tüm bu girişimim eşimin eve dönmesi içindi. Ben tabi böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Önce apartmandaki komşularımdan daha sonra da Çorum halkından çok özür diliyorum” dedi. Ali Rıza Gülbahçe, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gülbahçe, adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere “Eşimin eve dönmesini istiyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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