TIR'ın motosiklete çarpışması kamerada
ÇORUM'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile motosiklet çarpıştı.
ÇORUM'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza 16,30 sıralarında Laçin ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yener idaresindeki 54 EK 445 plakalı TIR, Emre Demirel yönetimindeki 19 AFA 537 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emre Demirel ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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