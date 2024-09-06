Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmancık ilçesi D100 karayolu Danişment köyü yakınlarda meydana geldi. Necmi Aydın idaresindeki 81 KH 742 plakalı otomobil, Süleyman Çamurcu idaresindeki 14 ACV 746 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Süleyman Çamurcu, Ayşe Çamurcu, Ensar Çamurcu, Ammar Yasir Çamurcu, Hatice Aydın, Koray Aydın, Ali Aydın ve Sudenaz Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.