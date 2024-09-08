Çorum'da sağanak

ÇORUM'da saat 23.30'da aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Osmancık yolu ve Osmancık köprüsü civarında bulunan bölgede su birikintisi, iş yerlerine kadar geldi. Çevre esnafı ellerine aldıkları çekpaslarla suların ev ve iş yerlerine girmemesi için büyük çaba harcadı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında da su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Tıkanan mazgalları açmak için ekipler yoğun çaba harcadı.