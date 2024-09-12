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        Kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı

        ÇORUM merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında 50 metre yükseklikte kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:40
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        Kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        ÇORUM merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında 50 metre yükseklikte kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Örencik Köyü mevkisinde bulunan kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, olay yerine giderek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan köpeğe ulaşmak için kayalıkların üzerine tırmandı. 2 saat süren çalışmanın ardından köpeğe ulaşan itfaiye personeli, halat yardımıyla birlikte aşağıya indi. Çorum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi olay yerinde yapılan köpek daha sonra ise sağlık kontrolü için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Su ve yiyecek verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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