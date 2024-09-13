Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavganın sanığı: Silaha da silahlanmaya da karşıyım

KAYSERİ'de sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Çorum'da görülen davanın ilk duruşmasında, sanıklardan Kerem Taşdemir (51), savunmasında, "Silahlı kavga çıktı. Adem Oral'ı ayağından vurdum ve o iki ağacın arasına düştü. Benim öldürme kastım olmaz, olamaz. Silaha da silahlanmaya da karşı birisiyim" dedi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından vurularak yaralandı. Arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun ise yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir tutuklandı.

3 SANIK İÇİN 3'ER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakledilmesini talep etti. İnceleme sonrası dosya, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

Dava, bugün Çorum'da görülmeye başlandı. Polis, sabah saatlerinden itibaren Çorum Adliyesi önünde güvenlik önlemi aldı. Tutuklu sanıklar Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir, Kayseri'nden Çorum'a getirildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile Turgut Uzun'un yakınları katıldı. 'ÖLEN KİŞİYİ HİÇ GÖRMEDİM VE TANIMIYORUM' Gergin geçen duruşmada ilk söz verilen tutuklu sanıklardan Sıddık Can Taşdemir, "Yaşadığımız olayın bizimle bir alakası yoktu. Akrabamız olan Kerem Taşdemir'in karşı tarafla, Oral ailesi ile aralarında husumet vardı. Olaydan 2 gün önce Kayseri Adliyesi'ndeki farklı bir davadan dolayı kavga çıkmıştı. Kerem'in yeğeni olduğum için bize de husumet beslediler. Olayın yaşandığı gün halde bulunuyorduk, araçla yolumuzu kestiler ve babamı darbettiler. Bana da ateş ettiler, ortalık bir anda karıştı. Aracın içinde otomatik tüfek vardı. Olay anında karşı taraf, bana silah doğrultmuştu. Ben de hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Ölen kişiyi hiç görmedim ve tanımıyordum" dedi.