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        Çorum FK - Iğdır FK: 0-0

        STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış ÇiçeksoyuÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:10
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        Çorum FK - Iğdır FK: 0-0
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 67 Kasongo), Boudjema (Dk. 88 Avounou), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 80 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 67 Atakan Akkaynak)

        IĞDIR FK: Furkan Köse - Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Burak Çoban (Dk. 90+3 Niemann), Guimaraes (Dk. 90+3 Alperen Selvi), Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Thuram, Lico, Silva (Dk. 45+3 Berkan Mahmut Keskin)

        SARI KARTLAR: Burak Süleyman, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Guimaraes, Alperen Selvi (Iğdır FK)

        1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

        11’inci dakikada sol kanattan Eren Karadağ'ın yerden ortasında Thomas Verheydt vurdu fakat top az farkla auta gitti.

        52’nci dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içerisinde Landre topu kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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