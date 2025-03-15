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        Okul müdürü ile veli arasındaki yumruklu kavga kamerada

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde, okul çıkışı kızını almaya giden İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:30
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        Okul müdürü ile veli arasındaki yumruklu kavga kamerada
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        ÇORUM’un İskilip ilçesinde, okul çıkışı kızını almaya giden İ.C. ile başka bir okulda müdür olarak görev yapan M.F. arasında önce tartışma, sonra da kavga çıktı. Yumruklu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

        Olay, 13 Mart Perşembe günü Bahabey Mahallesi, Sıracettin Sokak üzerinde bulunan Azmimilli İlkokulu önünde meydana geldi. Çıkışta kızını almak için okula giden İ.C., bir başka okulda müdür olarak görev yapan M.F. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önünde bulunan polisler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Her iki kişi de birbirinden şikayetçi oldu.

        KAVGA KAMERADA

        Öte yandan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İ.C.’nin kızı ile birlikte okulun bahçe kapısından çıktığı ve M.F.'nin elindeki telefonla çok kısa bir süre konuştuktan sonra İ.C.’ye yumruk atığı, okul önünde bekleyen polislerin araya girerek kavgayı ayırdıkları anlar yer aldı. Görüntülerde, kavga sırasında bazı öğrencilerin de ezilme tehlikesi geçirdiği, bazı öğrencilerin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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