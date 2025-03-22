Öldürülüp, evi ateşe verilmişti; 1 şüpheli tutuklandı

ÇORUM'daHatice Kış'ı (77) öldürüp, bilezik ve altınlarını çaldıktan sonra evini ateş verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat A. (60), tutuklandı.

Olay, 12 Mart akşamı Kargı ilçesi Akkise köyünde meydana geldi. Eşref Kış (82), teravih namazı için köy camisine gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Kış, evden duman yükseldiğini fark etti. Eve giren Eşref Kış, alevlere müdahale etmeye çalışırken bir yandan da eşi Hatice Kış'ı kurtarmaya çalıştı. Komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

BIÇAK DARBELERİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice Kış'ın aldığı 8 bıçak darbesi sonucu öldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi. Hatice Kış, 14 Mart'ta Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları sürerken, köyde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Jandarma, şüpheli olarak değerlendirdiği Murat A.'yı 'Kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla dün gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.