Öldürülüp, evi ateşe verilmişti; 1 şüpheli tutuklandı (2)

CİNAYETŞÜPHELİSİ, ENİŞTE ÇIKTI

Çorum’da Hatice Kış’ı (77) 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı sitesinden paylaşım yapıldı. Paylaşımda cinayeti işleyen kişinin Hatice Kış’ı öldüren kişinin eniştesi Murat A. olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, "Çorum’un Kargı ilçesinde 12 Mart Çarşamba günü saat 21.20 sıralarında Hatice Kış’ın evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği ihbarının alınması üzerine; olayın aydınlatılması maksadıyla Jandarma Asayiş, JASAT Timleri ve İstihbarat Unsurları görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip ve inceleme ile yapılan araştırmalar neticesinde; Hatice Kış’ın, eniştesi Murat A. tarafından öldürüldükten sonra ziynet eşyalarının çalındığı ve evinin kundaklandığı tespit edilmiştir. Kargı Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda; kasten öldürme ile nitelikli yağma suçlarının faili Murat A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Öte yandan paylaşılan görüntülerde katil zanlısı Murat A’nın altınları gömdüğü yeri gösteren görüntülere de yer verildiği görüldü.