Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Dede Tekkesi köyünde Ayşe Ünal'a (91) ait evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Evdeki mutfak tüplerinin patlamasıyla yangın Hüseyin Yılmaz'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesinin yanı sıra Çorum, Oğuzlar, Laçin, Osmancık belediyeleri ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.



Yangında yoğun duman nedeniyle evinde mahsur kalan Ünal, yaşamını yitirdi, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığına defnedildi.



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