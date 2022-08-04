Çorum Belediyesi, Filistin'de kültür merkezi açtı

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince Filistin'in Kalkilya kentine, Türkçe öğrenimini desteklemek amacıyla "Çorum Kültür Merkezi" açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi ile Kalkilya Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında Kalkilya'da kurulan Çorum Kültür Merkezi, törenle hizmete girdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kalkilya'daki törende, merkeze gelen öğrencilere eğitim setleri ve spor malzemeleri hediye etti.

Aşgın, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere daha sonra forma, futbol ve voleybol topları ile masa tenisi raketlerinden oluşan spor setleri de göndereceklerini belirtti.

Kalkilya'ya daha önce 500 civarında eğitim seti ulaştırdıklarını anlatan Aşgın, "Bu gelişimizde de çok sayıda spor malzemesini Filistinli gençlere ulaştırma imkanı bulduk. Çorum Kültür Merkezi, Kalkilya'daki gençlerimize en güzel şekilde hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Çorum Kültür Merkezi'nde Türkçe dersleri veren Ameed Shirim de kursa 150 kişinin başvurduğunu aktardı.

Türkiye'de üniversite eğitimi aldığını belirten Shirim, şöyle devam etti:

"Kurslarımızda ikinci aşamayı da açtık. Yeni kurslar da açacağız. Türkçe öğrenmek isteyen çok kişi var, talep çok. Türkiye'yi ve Türkçeyi seven çok Filistinli var. Çorum Kültür Merkezi sayesinde böyle bir eğitim görüyoruz. Bu merkez olmasaydı Türkçe öğrenimi bu kadar çok olmazdı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz."

Çorum Kültür Merkezi öğrencisi Ahit Abu Hijleh da, Filistin'de Türkçe öğrenmek isteyen çok sayıda arkadaşının olduğun vurgulayarak, "Sizleri güzel şehrimizde ağırlamak sıra dışı bir güzellik. Artık hepimiz ihtişamla sarılan güzel bir gelecek için kolları sıvıyoruz. İyi ki varsınız. Biz Türkçeyi çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kalkilya Belediye Başkan Vekili Munzer Nazzal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclis üyeleri Ertuğrul Eren, Bülent Özdoğan, Ubeydullah Ahıskalı ve MHP Çorum Belediye Grup Başkanı Selim Güloğlu da katıldı.

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