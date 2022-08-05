Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da vidanjörle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Osman Bekdemir yönetimindeki 19 TS 146 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler kavşağında Mehmet Şen'in kullandığı Çorum Belediyesine ait 19 TA 063 plakalı vidanjörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun istikametinde ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.