GÜNCELLEME - Çorum’da 6 kişinin yaralandığı kaza anı KGYS kamerasına yansıdı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da vidanjör ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Ali Osman Bekdemir yönetimindeki 19 TS 146 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda Mehmet Şen'in kullandığı Çorum Belediyesi'ne ait 19 TA 063 plakalı vidanjörle çarpıştı.

Araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun istikametinde ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Kazaya karışan araçlar vinç ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı, KGYS kameralarına yansıdı.

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