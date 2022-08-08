"İklim Kutusu" ile iklim değişikliğine dikkat çekiyorlar

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ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum Bilim ve Sanat Merkezi'nde geliştirilen "İklim Kutusunun Öğrencilerin Farkındalıkları Üzerine Etkisi Projesi" ile öğrenciler, iklim değişikliğinin canlılara etkisini kısa sürede görebiliyor.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi biyoloji öğretmeni Mehmet Fidan ve lise öğrencisi Cihad Can Özbaydemir, TÜBİTAK'ın iklim değişikliğiyle ilgili yarışmasına katılmak üzere "İklim Kutusunun Öğrencilerin Farkındalıkları Üzerine Etkisi Projesi"ni geliştirdi.

Proje kapsamında, kentteki yaklaşık 300 öğrenciye, iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını ölçmek amacıyla ön test yapan Fidan ve Özbaydemir, ardından cam tüplerde farklı sıcaklıklar uyguladıkları meyve sineklerini "İklim Kutusu" adını verdikleri kutulara alarak tepkilerini gözlemledi.

"İklim Kutusu"ndaki meyve sineklerinin farklı ısılardan sonraki hareketleri de 3 hafta boyunca özel bir yazılımla kameralarla kayıt altına alındı.

Kayıtlarda, meyve sineklerinin yüksek ısılarda hayatta kalma oranlarının düştüğü görülürken, laboratuvar çalışmalarında elde edilen veri ve görsellerle, aynı öğrencilere gruplar halinde verilen farkındalık eğitiminin ardından son test yapıldı.

İki testin sonuçları karşılaştırıldığında, öğrencilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının büyük oranda arttığı ortaya koyuldu. Fidan ve Özbaydemir'in projesi, TÜBİTAK'ın, yaklaşık 1700 projenin yarıştığı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda birincilik elde etti.

Ödüllü proje kapsamında, gelecek yıllarda kentteki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Fidan, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu alanda proje yarışması düzenlediğini belirten Fidan, diğer okulların ne gibi çalışmalar yapabileceğini öngörüp, farklı bir çalışma yapma arayışına girdiklerini anlattı.

Fidan, "Çalışmamızda 50-60 gün yaşayabilen meyve sineği kullanmaya karar verdik. İklim değişikliğinin canlı üzerindeki etkisini hemen ortaya çıkarmak istediğimiz için meyve sineğini kullandık. Hemen ortaya çıkmasının öğrenciler üzerindeki etkisini de görmek istedik. Oyun temalı bir proje yerine canlı kullanarak canlıdaki etkiyi gözümüzle görmeyi hedefledik." dedi.

Eğitimlere katılan öğrencilerin gördüklerinden çok etkilendiklerini anlatan Fidan, "Proje sonucunda elde ettiğimiz veriler bizi çok mutlu etti. Testlerimizin sonucunda öğrencilerimizde büyük bir değişim ortaya çıkınca projemizin iyi bir şeyler başardığını hissettik." diye konuştu.

Fidan, projenin Samsun'da yapılacak TEKNOFEST'te sergileneceğini sözlerine ekledi.

- Öğrencilerin iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçmeleri de hedefleniyor

Lise öğrencisi Cihad Can Özbaydemir ise iki yıldır proje bazlı çalışmalar yürüttüğünü, TÜBİTAK'ın iklim değişikliği yarışmasına "İklim Kutusu"yla katıldığını aktardı.

Proje ile öğrencilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığını artırıp, harekete geçmelerini teşvik etmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Özbaydemir, "İklim Kutusu'nda 23 derecede, ideal sıcaklık olan 25 derece ve daha yüksek sıcaklıklar olan 27 ve 29 derecelerde yaşatarak, meyve sineklerinin hareket kabiliyeti ve ölüm oranlarını kayıt altına alarak, öğrencilerle değerlendirdik." diye konuştu.

Öğrencilerde gözlem sonrası anlamlı bir farkındalık oluştuğunun altını çizen Özbaydemir, şunları kaydetti:

"Ayrıca öğrencilerin yüzde 10'u ile yaptığımız mülakatlarda, 'iklim değişikliği' denildiğinde, küresel ısınma ve dünyanın ortalama ısısından bahsettikleri, bu duruma neden olan gazlar arasında karbondioksit, karbonmonoksit ve metan gazlarını saydıkları, buna karşı alınabilecek tedbirler konusunda toplu taşıma kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çektiklerini gözlemledik. Dolayısıyla çalışmamızın öğrenciler üzerinde oldukça olumlu etki bıraktığını, farkındalıklarını artırdığını düşünüyoruz. İklim değişikliği farkındalığının artmasının öğrencilere erken yaşta verilecek eğitimlerle artabileceği kanaatindeyiz."

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