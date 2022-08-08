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TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Çorum'da konuştu:

AA

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "İstanbul'dan Kars'a, Edirne'den Hakkari'ye 81 ilde 120 bin öğrenci ile rekor bir katılımla yaz okuluna imza atmış olduk." dedi.

Eminoğlu, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yaz okulları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, yaz okulunda öğrencilerin 6 hafta boyunca öğlene kadar ahlak, siyer, Kur'an dersleri aldığını, öğleden sonra ise sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer aldığını anlattı.

Bu sayede öğrencilerin kendilerini hem manevi, hem de sosyal ve fiziksel anlamda geliştirme imkanı bulduğunu ifade eden Eminoğlu yaz okullarının yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Eminoğlu, "İstanbul'dan Kars'a, Edirne'den Hakkari'ye 81 ilde 120 bin öğrenci ile rekor bir katılımla yaz okuluna imza atmış olduk. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu rakamı ifade ederken bizzat kendisi 'Bu bir devrimdir.' dedi. Elhamdülillah. Çünkü Türkiye sathında bir hareketlilik, coşku, heyecan, bir motivasyonu hep birlikte yaşıyoruz. Emeği geçenlerden Rabb'im razı olsun." diye konuştu.

Eminoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri genç kuşağa, özellikle gençlerimize 'z kuşağı, y kuşağı, x kuşağı' yaftasını vurmaya çalışıyor ama elhamdülillah burada Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen bir nesil yetişiyor. Bu nesil, zafer kuşağı dediğimiz, Ayasofya kuşağı dediğimiz, fetih kuşağı dediğimiz, Türkiye'nin 81 ilinde Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen bir nesil yetişiyor. İnşallah bu nesil Ayasofya'nın dirilişine nasıl vesile olduysa Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz."

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine de değinen Eminoğlu, "Son 20 yılda Türkiye'de yüzde 10-15'te olan yerli ve milli sanayi bugün yüzde 80'lere gelmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde bugün İHA'ları, SİHA'ları, kendi otomobilimizi, yerli uçağımızla, milli gemimizle her anlamda kendisini geliştirmiş, bölgesel güç olmaktan çıkmış ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'den bahsediyoruz. Buradaki kardeşlerimiz robotik kodlamadan yazılıma birçok alanda kendisini geliştirip Türkiye'nin geleceğine hep birlikte inşallah imza atacaklar. Biz gençlerle mutluyuz, gençlerimizi seviyoruz. Yola gençlerle çıktık ve inşallah yolumuzu gençlerle tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Kapanış töreninde çeşitli okullardan öğrenci grupları dinletiler sundu.

Törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

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