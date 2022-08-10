Çorum'da hem ekiliş alanları hem dönüm başına ayçiçeği üretiminde artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da hem ekiliş alanları hem dönüm başına ayçiçeği üretiminde artış

AA

Çorum'da hem ekiliş alanları hem dönüm başına ayçiçeği üretiminde artış

ÇORUM (AA) - Çorum'da ayçiçeğinde dönüm başına verimin geçen yıla göre 200 kilogram civarından 350-400 kilograma çıkması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da bu yıl ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 50 arttığını bildirdi.

Üretimi artırmak amacıyla üreticilere sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını aktaran Sarı, "Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz, bize ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu gösterdi. Bu yüzden ayçiçeğinde ekiliş alanlarımızı da verimimizi de artırmalıyız. Bu yıl Bakanlığımızın katkısıyla 1820 üreticimize 70 bin dekar alana yetecek kadar tohum dağıttık. İlimizde yağışların da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek randıman bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum'un Türkiye'de ayçiçeği üretiminde altıncı il olduğuna dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği ekili alanlarımız her yıl artmaktadır. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekilişi sağlandı ve mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu. Mevsimin de güzel gitmesiyle ayçiçeğinde verimin, geçmiş yıllara göre çok daha iyi olacağı görülüyor. Geçen sene ortalama verim dönümde 200 kilograma kadar düşmüşken bu sene dönüme ortalama 350-400 kilogram verim bekliyoruz. Bu da en az 65 bin ton ayçiçeği yağı demek."

Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ekili arazide çayır tırtılı gibi hastalık ve zararlılarla mücadele ettiğini, şu ana kadar herhangi bir zarar oluşmadığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da indiği minibüsün altında kalan ...
Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi ...
Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı ...
GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına ...
Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan ...
Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk ...
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Çorum'da konuştu:
YEREL HABERLER TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Çorum'da konuştu:
Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü (3)
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü (3)
GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, ...
GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, ...
"İklim Kutusu" ile iklim değişikliğine dikkat çekiyorlar
YEREL HABERLER "İklim Kutusu" ile iklim değişikliğine dikkat ...
Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, ...
GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, ...
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.