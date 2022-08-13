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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu:

ÇORUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Hamdolsun hububata vermiş olduğumuz özellikle buğdaya vermiş olduğumuz ton başına 7 bin 450 lira gibi güzel bir fiyatla üreticilerimizin yüzü gülmüştür." dedi.

Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart 2022 tarihinde kendisini Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirdiğini hatırlattı.

Üreticilerin sadece kendileri için üretmekle kalmayıp aynı zamanda bu ülkenin insanlarının da ihtiyaçlarını karşılamak için ürettiğine işaret eden Bakan Kirişçi, "Üreticilerimiz, cefakar ve her ne şart olursa olsun bu üretim faaliyetlerini sürdüren, bu ülkenin aziz vatandaşlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çorum da bir tarım memleketi. Tarım ile ilgili olarak Çorum'da çok güzel hizmetlerimiz var. Bu hizmetlerimizi üretici kardeşlerimiz bu yıl da başarılı şekilde sürdürmektedir. Buğday, arpa, ayçiçeği, mısır bu bölgenin önemli bitkileridir. Hamdolsun hububata vermiş olduğumuz özellikle buğdaya vermiş olduğumuz ton başına 7 bin 450 lira gibi güzel bir fiyatla üreticilerimizin yüzü gülmüştür. Biz üreticimizin yanında olduğumuzu her vesile ile gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişçi, 2002 yılında Çorum'da tarımsal destekler noktasında 30,8 milyon Türk lirası gibi destekler verilirken 2021 yılı sonu itibariyle bu rakamın 329 milyon Türk Lirası'na çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yani 10 kat 2002'dekinin üzerine eklenmiştir. Bunu yapan kim? Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bunu hak eden Çorumlu üreticilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de üreticilerimiz bu destekleri artırarak devam ettireceğiz. 'Bu ülkede üretici üretmiyor, bu ülkede çiftçi üretmiyor' diyen o yalanın dik alasını söyleyenler var. 2002 yılında hükümet olarak iş başına geldiğimizde o gün Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu. Bugün Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Üzerine tam 19 milyon yeni nüfus eklenmiş durumdadır. O gün üreten çiftçi 65 milyon için üretirken bugün 84 milyon için üretiyor, yani üretmeye devam ediyor. 2002 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayısı sadece 15 milyon idi. Bu pandemi öncesinde 52 milyonlara dayandı, yani turist sayısı da 3 kat arttı. Peki bu gelen turistlere yediklerini ve içtiklerini üreten kim? Bu ülkenin aziz ve eli öpülesi üreticileri. Şimdi utanmadan, sıkılmadan, 'Bu ülkede üretim yok, bu ülkede üretim yapılmıyor' deniliyor. Bunların hiçbir sözüne itibar etmemek lazım. 65 milyonu dün doyuran bugün 84 milyona çıkmış nüfusu doyurmaya devam eden sizlersiniz, bu ülkenin aziz üreticileridir."

- "Tarımla ilgili olarak söyledikleri yalanların artık hiçbir geçerliliği yoktur"

Salgında gelişmiş ülkelerin raflarının boş kaldığını ifade eden Bakan Kirişçi, "Bu ülke, zengin ve gelişmiş diye bilinen ülkelerle mukayese edildiğinde dünyada pandemi yaşandı. Pandemi yaşandığında rafları boşalan o sözde zengin ülkeleri televizyon ekranlarından izledik. Peki bu ülkede bir ürünün yokluğu yaşandı mı? Hayır. Elhamdülillah bütün ürünlerimizden yeteri kadar raflarımızda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Türkiye, sadece kendini doyuran bir ülke değil, aynı zamanda 25 milyar doları bulan ihracatı ile de yurt dışındaki insanları da doyuran bir ülkedir. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bu peki 2002 yılında tarımsal ihracat ne kadardı, sadece 3,5 milyar dolardı. Şimdi ihracatımızı artırmış mıyız? Evet. Üretimimizi artırmış mıyız? Evet. Kendi insanlarımızın nüfusu artmış, onları doyurmaya devam ediyor muyuz? Evet. Tarımla ilgili olarak söyledikleri yalanların artık hiçbir geçerliliği yoktur. En son olarak yaptığımız ne oldu? Et Süt Kurumu aracılığıyla küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün DSİ'nin toplu açılış töreninde Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla et başta olmak üzere pek çok üründe indirime gidileceğini açıkladığını hatırlatan Bakan Kirişçi, şunları kaydetti:

"Bu güzel oldu mu? Evet. İnşallah fazlasını yapacağız, çünkü bu aziz milletimiz bunu ziyadesi ile hak ediyor. Ekonomik sıkıntılar yok mu? Elbette var. Dünyada da var, biz de de var. Enflasyon yok mu? Dünyada da var bizde de var. Ama şunu unutmayalım, bütün bunları dikkate alarak kendi vatandaşının huzurunu mutluluğunu, aşını ve işini gözeten bir Cumhurbaşkanımız var. Belki de tarihinin en düşük rakamına indi işsizlik rakamı. Yüzde 10'lar düzeyine geriledi. İşsizlikle ilgili de bu alanda pek çok atılmış adım varken benim Çorumlu hemşehrilerim kendi aralarında mutlaka 2023'ü mütalaa etmeliler. 2023'ün kritik öneme haiz bir seçim olduğunu mutlaka birbirleri ile değerlendirmelidir. Bu seçim Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şahsi meselesi ve seçimi değildir. Yine aynı şekilde bu milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın seçimleriyle ilgili bir mesele değildir. Benim sizlerden istirhamım bu seçimin ülkemizin geleceği adına bir kritik seçim olduğunu sürekli hatırınızda tutmanız ve siyasi parti olarak, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu çalışmalarımızı bu yönde sürdürmemizdir."


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