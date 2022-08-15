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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çorum'da konuştu:

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil." dedi.

Özdağ, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Zafer Partisi olarak nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini belirten Özdağ, halkın gerçek gündemini anlayıp, siyasete taşıdıklarını aktardı.

Bir gazetecinin "sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle" ilgili düşüncelerini sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı olmasına ve aday olmasına rağmen 'önemli değil, aslında 500 bin, 300 bin gibi rakamlar yok" dedi. Nereden bildiğini merak ediyorum, belki Süleyman Soylu kardeşi söylemiştir. 'YSK'nın elindekinden daha iyi rakamlar var bizde' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'Ümit Özdağ yalan söylüyor' derse, ben ona 'hodri meydan' derim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylediğini bildiği için bana 'hodri meydan' diyemiyor. Bir oy önemlidir. CHP İstanbul'u 13 bin oyla aldı. 10 milyon seçmen var. Şimdi Türkiye'de bir seçim var, Kılıçdaroğlu 'Ben adayım' diyor ve "Efendim, 300-500 bin yok, daha az" diyor. 299 bin önemsiz mi?"

"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor." diyen Özdağ, "Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir partilinin "Cumhurbaşkanı adayınız halâ Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Halâ Mansur Yavaş" yanıtını veren Özdağ, başka bir partilinin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusunu ise "Sen gazeteci misin, sağ ol teşekkür ediyorum. Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil." şeklinde yanıtladı.

Özdağ, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretleri düzenledi.

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