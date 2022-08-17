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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi 1500 çalışanının maaşında iyileştirme yaptı

AA

Çorum Belediyesi 1500 çalışanının maaşında iyileştirme yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince personel şirketi bünyesinde çalışan yaklaşık 1500 işçinin eylül ve kasım maaşlarında toplam 4 bin 500'er liralık iyileştirme yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hizmet iş Sendikası arasındaki görüşmelerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, toplu sözleşme dönemini beklemeden maaşlarda iyileştirme yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Dört ay sonra toplu sözleşme sürecinin başlayacağını hatırlatan Aşgın, "Toplu sözleşme dönemine 4 ay gibi bir süre kalmış olmasına rağmen, bu süreyi bekleyelim ocak ayında masaya oturalım, diyemezdik. Çünkü biz mesai arkadaşlarımızın samimiyetine ve gayretine şahit oluyoruz. Sendikamızla oturduk ve çok kısa bir süre içinde de neticeye vardık. Personel şirketimizde çalışan yaklaşık 1500 kardeşimize bu 4 ay için eylül ve kasım ayında ödeme yapmak üzere toplam 4 bin 500 lira iyileştirme yapma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Aşgın, ayrıca personel şirketi dışında belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kadrolu işçiye de ekim ayında 1500 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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