Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri hediyelik eşyaya dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri hediyelik eşyaya dönüşüyor

AA

Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri hediyelik eşyaya dönüşüyor

ÇORUM (AA) - Türk Kızılay Çorum Şubesince hayata geçirilen "Çöp Olacağına Süs Olsun Projesi" kapsamında, maden suyu şişelerinden yapılan süs eşyaları bağışçılara hediye ediliyor.

Türk Kızılay Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, Gazi Caddesi'ndeki Kan Bağış Merkezi'nde projeyi tanıttı.

Yıldırım, kan bağışının ardından bağışçılara ikramlarda bulunduklarını, kalan şişeleri de değerlendirmek istediklerini söyledi.

Maden suyu şişesinden farkındalık projesi geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, "Kan bağışçılarımızın her birine farklı birer hediye sunarak bağışın ve farkındalık projesinin önemine değinmek istedik. Geri dönüşümün de önemine dikkati çekmeyi amaçladık." dedi.

Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ise bir kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabildiğini vurguladı.

Bağışa çok fazla ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Çavuş, "Amacımız, hiçbir hasta yakını kan aramak zorunda kalmasın. Bağışçıların verdiği kan, son damlasına kadar şifaya vesile olması için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Çavuş, bağışçılara ikram edilen maden suyunun boş şişelerinin daha önce çöpe atıldığını dile getirerek "Sağ olsun, şube yetkililerimiz, oradaki gönüllülerimiz bir proje gerçekleştirdi ve dediler ki 'Şişelerden bağışçılarımıza hatıra olarak süs eşyası yapalım'. Aslında bağışçılarımız hayat kurtarıyor ama kurtardıkları hayatın maddi olarak hiçbir karşılığı yok. Çok büyük, gönülden yapılan bir iş." diye konuştu.

Merkezde 32'nci kan bağışını yapan İzzet Penpe ise herkesi bağış yapmaya davet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle ...
Çorum Belediyesi 1500 çalışanının maaşında iyileştirme yaptı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi 1500 çalışanının maaşında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.