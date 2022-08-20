Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

AA

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da ormanlık alanda bulunan karaca yavrusu, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde doğal yaşama hazırlanıyor.

Çatak Milli Parkı'nda vatandaşların ağaçların arasında bulduğu yeni doğmuş karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Karaca, bölgede yapılan aramada annesinin bulunamaması üzerine merkezde misafir ediliyor. Keçi sütüyle beslenen ve kısa süre sonra doğal yaşama bırakılacak karaca yavrusu, merkezde ziyarete kapalı alanda tutuluyor.

Merkezde görevli veteriner hekim Mehmet Gültekin, AA muhabirine, karacayı yaklaşık 3,5 aydır koruma altında tuttuklarını söyledi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Gültekin, "Karaca yavrumuz mayıs ayında bize teslim edildi. Onu burada büyüttük, inşallah yakın zamanda da tekrar doğal yaşam ortamında yaşamını sürdürmesini sağlayacağız." dedi.

Karacanın insanlara alışmamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gültekin, "Karacanın bakım ve beslenmesinden bir personelimiz sorumlu. Doğal yaşamında sorun yaşamaması için mümkün olduğunca az insanla temas etmesine izin veriyoruz. İlk geldiğinde her 3 saatte bir keçi sütü ile besliyorduk. Bugünlerde yeşillik yemeye başladı. Doğal yaşamında yaşayabilecek duruma yaklaştı. İnşallah yakın zamanda karacamızı doğaya bırakıp emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi sekreterlerle ilgili açıklamaya tepki
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi ...
Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle ...
Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri hediyelik eşyaya dönüşüyor
YEREL HABERLER Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.