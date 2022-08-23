Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ÇORUM (AA) - Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sungurlu ilçesinde fuhşa aracılık yaptığı iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sungurlu'nun yanı sıra Ankara ve Kırıkkale'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlıya ait ev ve araçlarla iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ve isim listesinin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca salıverildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan ise 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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