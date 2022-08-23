Üç üniversitenin iş birliğiyle karaciğer enzimlerini ölçen test kiti geliştirilecek

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, karaciğer enzimlerinin ölçülmesi için tanı test kiti geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay'ın yürütücülüğünde, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy'un danışmanlığında hazırlanan "AST ve ALT Enzimlerinin Ölçülmesine Yönelik Antosiyanin Temelli Hızlı, Hassas ve Ekonomik Kolorimetrik Tanı Testlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca destekleneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, proje kapsamında karaciğerin ürettiği AST ve ALT enzimlerinin hızlı, hassas ve ekonomik şekilde ölçümünün gerçekleştirilebilmesi için bitkisel kaynaklı maddelerin kullanıldığını, bu kapsamda renk değişimiyle sonuç veren tanı testleri geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Akçay, "Diğer renk değişimiyle sonuç veren yöntemlere kıyasla laboratuvar şartlarında sentezlenen toksik kimyasallar yerine bitkilerden elde edilen moleküller, test içeriğine entegre edilerek ekonomik, yerli ve milli bir test geliştirilecektir. Geliştirilecek test sayesinde çip teknolojisi aracılığıyla zaman alıcı ve uzun işlem gerektiren testlerin dezavantajlarının en aza indirilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaştığını hatırlatan Akçay, bu kapsamda sağlık teknolojilerine yönelik proje hazırladıklarına işaret etti.

Dr. Öğretim Üyesi Akçay, şunları kaydetti:

"Hitit, Erciyes ve Hacettepe üniversitelerinin iş birliğiyle ülkemizi sağlık teknolojileri alanında daha güçlü kılabilmek adına hazırladığımız projemizde çalışmalarımıza başladık ve olabilecek en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sonucunda oluşturulacak ürünün patentini de alarak kliniklerde uygulanabilecek, hastanelerimizdeki iş yükünü azaltabilecek testler geliştireceğiz. Elde edeceğimiz testlerle ülkemize ciddi katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.