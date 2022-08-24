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DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı, Çorum'da konuştu:

AA

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı, Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, "Bugüne kadar 12 eylem planı açıkladık. Tarımla başladık, sosyal politikalarla devam ettik, dijital dönüşüm, ekonomi ve finans politikaları eylem planımızı şubatta açıkladık. Önümüzdeki dönem de 12 eylem planı açıklayacağız." dedi.

Çanakçı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında partisinin "Ekonomi ve Finans Eylem Planı"nı tanıtmak üzere düzenlediği toplantıda, DEVA Partisi'nin 2 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Yeni bir siyaset dili ve tarzı anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Çanakçı, "Bu yeni siyaset anlayışının birçok parametresi var ama en önemli parametrelerinden biri, çözüm odaklı, gelecek odaklı olmak. Yani sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözümleri de ortaya koymak. Sadece geçmişi konuşma değil, geleceği yönelik program ve projeleri de ortaya koymak. Bu inançla yola çıktık." diye konuştu.

DEVA Partisi'nin çalışmalarının teşkilatlanma, ülke meseleleriyle ilgili görüş ve öneri geliştirme ile ülke geleceğine ilişkin eylem planları hazırlamak şeklinde üç temel alanda yoğunlaştığını dile getiren Çanakçı, "Teşkilatlanma çalışmalarımız önemli bir alan. Orada önemli mesafe aldık. Türkiye'nin 81 ilinde, 750 ilçesinde teşkilatlanmış durumdayız. 170 bini aşan üye sayısına ulaşmış durumdayız. Seçime girme yeterliliğini kazanmış partiyiz. Teşkilatlanma konusundaki çalışmalarımız bizim için çok tatminkar şekilde ilerledi. Diğer mesaimizi teksif ettiğimiz alan, ülke meseleleriyle ilgili görüşler, öneriler geliştirmek. Bu çalışmalarımızı da büyük bir çabayla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakçı, eylem planları konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Üçüncü alan ise ülkenin geleceğiyle ilgili çözüm odaklı yaklaşımın parçası olarak eylem planları hazırlamak. Temel meselelerle ilgili ne yapılması gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor, bunları ortaya koymak. Bugüne kadar 12 eylem planı açıkladık. Tarımla başladık, sosyal politikalarla devam ettik, dijital dönüşüm, ekonomi ve finans politikaları eylem planımızı şubatta açıkladık. Önümüzdeki dönem de 12 eylem planı açıklayacağız."

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