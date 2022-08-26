Çorum'da arıcılar son yıllarda yaygınlaşan çörek otu balından memnun

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ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'un Alaca ilçesinde bir ziraat mühendisinin girişimiyle 6 yıl önce başlayan çörek otu üretimi, çiftçilerin yanı sıra bal üreticilerine de yeni gelir kapısı oldu.

Ziraat mühendisi Serkan Sayın'ın girişimleriyle 2016 yılında 35 dönüm alanda başlayan çörek otu üretimi, alternatif tarım ürünü olarak üreticisine iyi gelir sağlaması sayesinde yaygınlaştı.

Üretim alanı her yıl genişleyen bu bitki, ilçedeki bal üreticilerinin de yeni gelir kapısı haline geldi.

İlçede geçen yıl 2 ton civarında olan çörek otu balı üretiminin bu yıl artması bekleniyor.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kahriman, AA muhabirine, bu bitkinin ekim alanının ve üretiminin yaygınlaşmasından memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Kahriman, son iki yıldır ağırlıklı olarak çörek kotu balına yöneldiğini dile getirdi.

Çorum'da geçen yılki kuraklığın bal üretiminin azalmasına neden olduğunu belirten ancak Alaca'da bu bitkinin üretiminden dolayı balda verim kaybı yaşamadıklarına işaret eden Kahriman şöyle devam etti:

"Geçen sene ayçiçeklerimizi güneşin yakmasından dolayı nektar alamadık ama çörek otundan aldık. Geçen yılki balımız kehribar rengi, daha koyu. Bu sene bal verimimiz çok yüksek. Çörek otuna bir de ayçiçeği eklenince mahsulümüz daha çok oldu. Kovanlarımız, hasat yapmamıza rağmen dolu. Tarım sektöründe olduğu gibi arıcılık sektöründe de güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ikinci hasadımızı yapacağız. Ayçiçeği dönemimiz bitti, çörek otu balımızı aldık, şimdi de diken balı alacağız. Çoban çökerten, topuz dikeni gibi çiçeklerden bal almayı düşünüyoruz. Ürün çeşitliliği yapmaya çalışıyoruz."

Kahriman, beş katlı bir kovandan 150 kilogram bal aldıklarını aktararak "Bu yıl çok daha fazla verim bekliyoruz. Çörek otu balı için kendi markamızı oluşturup coğrafi işaret tescilini de alarak ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Tarımsal üretimin yanı sıra arıcılık sektörüne de iyi geldi"

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da bu yıl ilçedeki 101 köyün 53'ünde bu bitkinin üretiminin yapıldığını söyledi.

Çorum'un Türkiye'nin en fazla çörek otu üretimi gerçekleştirilen üç şehrinden biri olduğunu vurgulayan Şaltu, yaklaşık 8 bin dönüm ekili araziden 800 ton civarında ürün elde etmeyi beklediklerini anlattı.

Ziraat mühendisi Serkan Sayın da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtıkları tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun ardından ilçede çörek otu üretiminin yaygınlaştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çörek otu, tarımsal üretimin yanı sıra arıcılık sektörüne de iyi geldi. Çiftçiler yalnızca çörek otu yağından faydalanmıyor. Arıcılık üzerine de yoğun kullanımı var. Arap ülkelerinden ilçemize ulaşıp yüksek fiyatlarla bal satın almayı teklif ediyorlar. Çörek otu, ilaç ve tıbbi aromatik sanayide bolca kullanılan bir çeşit. Peygamber Efendimiz'in 'Ölümden başka her derde deva' diye bahsettiği bir ürün. Çiçeğindeki şifayı arılar bala çeviriyor."





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