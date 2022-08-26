Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti

AA

Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da protokol üyeleri, cuma namazını Şehitlik Mescidi'nde kıldıktan sonra şehitler için dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, kentte kabri bulunan şehitlerin hatıralarının yaşatılması amacıyla "Çorum Şehitlerini Anıyor, Gazilerini Yad Ediyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile şehit yakınları ve vatandaşlar, cuma namazını Şehitlik Mescidi'nde kıldı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, namazın ardından kabirleri ziyaret ederek dua etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Çorum'da tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yılı değerlendirdi:
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yılı ...
Çorum'da arıcılar son yıllarda yaygınlaşan çörek otu balından memnun
YEREL HABERLER Çorum'da arıcılar son yıllarda yaygınlaşan çörek otu ...
Çorum’daki kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’daki kazada 3 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı
Apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna ...
Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ...
Çorum'da bal hasadı şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çorum'da bal hasadı şenliği düzenlendi
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı, Çorum'da konuştu:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.